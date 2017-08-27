Армія Іраку захопила місто Таль-Афар - один з останніх бастіонів ІДІЛ

Неділя, 27 серпня 2017, 10:58

Збройні сили Іраку вибили бойовиків "Ісламської держави" з центру міста Таль-Афар, який вважають останньою фортецею терористичного угруповання у цій країні.

Про це повідомляє AFP.

Антитерористичні підрозділи взяли під контроль центр міста, що включає його історичну частину - Османську цитадель.

"Вони підняли іракський прапор на цитаделі", - заявив генерал Абдуламір Яралла, командувач військовими операціями в битві за Таль-Афар.

Об'єднане оперативне командування (JOC), що координує операцію проти ІДІЛ в Іраку, повідомило, що іракські сили зараз контролюють "94 відсотки міста, 27 із 29 районів", включаючи центр і цитадель.

Таль-Афар був останнім великим центром в північному Іраку під контролем джихадистів. Він є ключовим центром постачання між Мосулом і сирійським кордоном.

Наступ на Таль-Афар почався 20 серпня. У липні джихадисти втратили своє головне місто в Іраку - Мосул, яке контролювали з 2014 року.