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Британські посадовці прибули у Брюссель на чергові переговори щодо Brexit

Понеділок, 28 серпня 2017, 08:44
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Офіційні переговори щодо Brexit мають знову розпочатися у Брюсселі, в той час як британська сторона закликає ЄС проявити "гнучкість".

Про це повідомляє BBC.

Представник Британії на переговорах з ЄС щодо Brexit Девід Девіс хоче розширити обговорення, щоб включити питання торгівлі.

Проте в ЄС заявляють, що має бути прогрес у питаннях прав громадян, ірландського кордону та ціни за вихід Британії з блоку, перш ніж переговори розширяться на інші питання.

Повідомляється, що обидві сторони заявили, що в цьому третьому раунді переговорів немає реальної перспективи прориву.

Нещодавно уряд Великої Британії опублікував нові документи, у яких викладена позиція Лондона щодо низки питань стосовно Brexit.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель попередила, що Велика Британія буде змушена платити за зобов'язаннями перед ЄС, що є частиною переговорів щодо Brexit.

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