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Тисячі румунів вийшли на протест через суперечливу судову реформу

Понеділок, 28 серпня 2017, 11:00
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Понад 3000 осіб протестували біля будівлі уряду в Бухаресті проти планів уряду реформувати судову та правоохоронну системи.

Про це повідомляє Hotnews.ro.

Аналогічні протести пройшли в інших містах Румунії, таких як Тімішоара, Клуж-Напока, Ясі, Брашов та Крайова.

Протести також були оголошені для румунської діаспори в Мілані, Мюнхені та Цюріху.

Повідомляється, що о 9-й годині вечора 27 серпня протестувальники на площі Вікторії в Бухаресті включили ліхтарі на своїх телефонах та провели хвилину мовчання.

Мирний протест у Бухаресті закінчився близько 10 вечора.

Тим часом Лівіу Драгня, глава керівної Соціал-демократичної партії (PSD), заявив на телебаченні, що протестуючі повинні зачекати до проведення дискусій щодо цих законів. 

 Фото (Dan Mihai Balanescu) з сайту Hotnews.ro 
 Фото з сайту Hotnews.ro

Нагадаємо, 23 серпня міністром юстиції Румунії Тудорелом Тоадером було представлено новий пакет законопроектів про реформування судової системи, за яким уряд країни взяв на себе призначення керівництва прокуратури та Національного управління по боротьбі з корупцією (DNA).

Президент країни Клаус Йоханніс назвав те, що відбувається, атакою на правову державу.

Проти реформи виступили і представники прокуратури, DNA та судової системи.

Пропрезидентська Націонал-ліберальна партія та інші опозиційні сили оголосили про намір протистояти цим планам, а громадські активісти - про початок масових акцій протесту.

У Брюсселі вже чекають роз'яснень від Бухареста.

Детальніше про це читайте на сайті ЄвроПравди у статті "Як зупинити боротьбу з корупцією: румунський рецепт "поховання НАБУ".

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