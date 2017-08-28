У Багдаді в результаті теракту загинули 9 людей, 25 отримали поранення

Понеділок, 28 серпня 2017, 12:36

Щонайменше дев’ять людей загинули в понеділок вранці в результаті вибуху замінованої машини на ринку в Багдаді.

Про це повідомляє The Associated Press.

Вибух стався в шиїтському районі Садр і спричинив також поранення 25 осіб. Місцева влада не виключає, що кількість загиблих буде ще більшою.

На даний момент місце вибуху оточене силами безпеки. Жодна група поки не взяла на себе відповідальність за теракт, хоча бойовики "Ісламської держави" неодноразово здійснювали широкомасштабні напади в шиїтських районах столиці Іраку.

Як відомо, іракські сили за підтримки США перебувають на завершальному етапі захоплення північного міста Таль-Афар, яке тривалий час утримували бойовики ІДІЛ.

У неділю іракські військові заявили, що повністю звільнили центр міста.