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Посольство України обурене через прапор "ДНР" на урочистих заходах у Болгарії

Вівторок, 29 серпня 2017, 09:13
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Посольство України у Болгарії обурене через те, що під час урочистостей з нагоди 140-річчя битви за гору Шипка було розгорнуто прапор самопроголошеної "ДНР".

Про це йдеться у заяві посла Миколи Балтажи на сайті українського диппредставництва.

"Глибоко занепокоєний та обурений прапором терористичної і злочинної "ДНР" на Шипці. Розглядаю це, серед іншого, як знущання над пам'яттю українських воїнів і справжніх ополченців, які принесли свободу на болгарську землю", - наголосив Балтажи.

За його словами, йдеться про брудну провокацію.

"Наполягаю на проведенні болгарською владою розслідування цієї брудної провокації", - заявив посол.

У суботньому репортажі телеканалу БНТ була показана група людей, що розгорнули прапор з написом "Донецька народна республіка".

фото з сайту "Русская Болгария" 

В цей день на вершині гори Шипка проходили урочисті заходи з нагоди 140-річчя битви за цю гору.  Це одна з найвідоміших та ключових подій російсько-турецької війни 1877-1878 років, в ході якої перемогли російські та болгарські війська. В урочистих заходів брав участь президент Болгарії Румен Радев.

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