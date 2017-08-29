У Кабулі неподалік посольства США стався вибух

Вівторок, 29 серпня 2017, 09:24

У афганській столиці Кабул стався вибух при вході до одного із банків, неподалік якого розташовано посольство США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву чиновників.

Речник міністерства внутрішніх справ країни Наджиб Деніш зазначив, що вибух стався при вході до відділення Кабульського банку, неподалік від посольства США.

Наразі не було жодних даних про жертви.

Нагадаємо, у травні цього року терорист-смертник підірвав замінований автомобіль недалеко від посольства Німеччини у Кабулі. В результаті теракту загинули понад 40 людей.