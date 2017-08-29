Знайти
АКТУАЛЬНО

Посольство України обурене через прапор "ДНР" на урочистих заходах у Болгарії

КНДР запустила балістичну ракету над північною Японією

Екс-канцлера ФРН Шредера запропонували на пост глави ради директорів "Роснефти"

Меркель і Макрон закликали Порошенка і Путіна забезпечити перемир'я на Сході

Brexit: Британія та ЄС не очікують прориву від третього раунду переговорів

На пляжі в Італії африканські іммігранти побили поляка і зґвалтували його дружину

В Іспанії звинувачують Україну у цензурі через видворення журналістів, що писали з "ДНР"






У Кабулі неподалік посольства США стався вибух

Вівторок, 29 серпня 2017, 09:24
Версія для друку Коментарі

У афганській столиці Кабул стався вибух при вході до одного із банків, неподалік якого розташовано посольство США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву чиновників.

Речник міністерства внутрішніх справ країни Наджиб Деніш зазначив, що вибух стався при вході до відділення Кабульського банку, неподалік від посольства США.

Наразі не було жодних даних про жертви.

Нагадаємо, у травні цього року терорист-смертник підірвав замінований автомобіль недалеко від посольства Німеччини у Кабулі. В результаті теракту загинули понад 40 людей.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:57
Німецькі комп'ютерні системи не готові до реєстрації одностатевих шлюбів
09:48
Глава МЗС Болгарії про прапор "ДНР": неприємна історія, але не скандал
09:24
У Кабулі неподалік посольства США стався вибух
09:13
фото
Посольство України обурене через прапор "ДНР" на урочистих заходах у Болгарії
09:07
Трамп не захотів назвати Росію загрозою безпеці
08:37
Трамп запевнив у сильному захисті країн Балтії зі сторони США
08:19
Радбез ООН проведе екстрене засідання через запуск ракети КНДР
07:55
КНДР запустила балістичну ракету над північною Японією
07:40
Після заяви Макрона і Меркель Порошенко дав доручення армії
20:52
Українці переказали з Німеччини рекордну за п’ять років суму - 56 млн євро
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Гра на межі ворожнечі: як Угорщина радикалізує суспільство для перемоги чинної влади

Стотисячні протести проти закриття Центральноєвропейського університету, випади на адресу Джорджа Сороса, постійні загравання з Кремлем, закриття головної опозиційної газети... Угорщина готується до парламентських виборів, які матимуть безпосередній вплив і на відносини з Україною.

Віктор Савінок, для Європейської правди

Ангела Меркель до перемоги готова: секрет політичного довголіття канцлерки Німеччини

Попри відносну пасивність виборців, ставки як ніколи високі. На цих виборах йдеться про вибір вектора розвитку не тільки для Німеччини, але й для Європейського Союзу. То якими є шанси Меркель у боротьбі за четвертий термін повноважень на посаді канцлера?


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  