Туреччина залишає Європу "семимильними кроками" – Юнкер

Вівторок, 29 серпня 2017, 11:54

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Туреччина віддаляється від Європи "семимильними кроками".

Про це Юнкер заявив сьогодні на конференції послів ЄС у Брюсселі.

"Туреччина віддаляється від Європи семимильними кроками, і нам, звісно, треба буде переглянути, чи варто продовжувати переговори з цього питання, але це чисто теоретичне питання, бо на даний момент існують переговори", - заявив він.

За словами Юнкера, саме Ердоган має сказати Європі, чи він хоче продовжувати переговори та взяти на себе відповідальність.

Раніше повідомлялося, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступає проти припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС, як того вимагають окремі держави-члени і європарламентарі.