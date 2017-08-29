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Юнкер не погоджується, що Україна вже майже в ЄС та НАТО

Вівторок, 29 серпня 2017, 12:27
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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не погодився з тим, що Україна близька до членства у ЄС та НАТО.

Про це Юнкер заявив сьогодні на конференції послів ЄС у Брюсселі.

"На даний момент ми маємо 60 воєн у світі, і жодна з них не в Європі, якщо не брати Україну. Проте Україна зараз не є європейською країною, в сенсі членства в ЄС.

Я знаю, що нещодавно мій друг Порошенко сказав: дивіться, Україна - це майже ЄС та НАТО. Однак на даний момент вона не є ні там, ні там, і важливо це розуміти", - заявив Юнкер.

Нагадаємо, що 24 серпня президент України Порошенко заявив, що Україна прямує до набуття повноцінного членства в Євросоюзі та Північноатлантичному альянсі.

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