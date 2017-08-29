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Макрон назвав головні пріоритети зовнішньої політики Франції

Вівторок, 29 серпня 2017, 14:17
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Боротьба з терористичною "Ісламською державою" та прийом мігрантів стануть головними напрямками зовнішньої політики Франції у найближчі місяці.

Про це у вівторок у своїй промові до послів Франції заявив президент Еммануель Макрон, повідомляє BFM-TV.

Макрон відзначив два головних виклики для французької дипломатії – боротьбу з терористичною ІДІЛ та прийом мігрантів.

"Прийняття біженців є людським обов’язком, це справа гідності", - наголосив Макрон, заявивши, що міграційний виклик пов’язаний зі стабільністю Франції, але водночас він є викликом для всієї Європи.

Макрон також оголосив про призначення посла з питань міграції. "Ця людина буде відповідальною за координацію усіх переговорів, пов'язаних з міграцією", - пояснив він.

Президент Франції додав, що під наглядом глави МЗС була створена оперативна група, яка контактуватиме з усіма зацікавленими сторонами щодо міграційного питання та дозволить тісно співпрацювати з ЄС та Африканським союзом.

Нагадаємо, Еммануель Макрон хоче створити безпекові зони в Нігері та Чаді для розгляду заяв про надання притулку людям, яких Організація Об'єднаних Націй визнала біженцями.

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