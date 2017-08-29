Знайти
АКТУАЛЬНО

Посольство України засудило приїзд британського спортсмена в Крим

Юнкер не погоджується, що Україна вже майже в ЄС та НАТО

Бойові групи НАТО у Балтії та Польщі досягли повної операційної готовності

Юнкер: Британія вагається, щоб викласти на стіл всі свої карти щодо Brexit

Посольство України обурене через прапор "ДНР" на урочистих заходах у Болгарії

КНДР запустила балістичну ракету над північною Японією

Екс-канцлера ФРН Шредера запропонували на пост глави ради директорів "Роснефти"






МЗС Польщі передало послу РФ ноту у зв’язку зі Смоленською катастрофою

Вівторок, 29 серпня 2017, 14:18
Версія для друку Коментарі

Заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький вручив послу РФ Сергію Андреєву дипломатичну ноту і висловив занепокоєння у зв’язку з ускладненим доступом до місця Смоленської катастрофи.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

"Під час сьогоднішньої зустрічі віце-міністр Бартош Ціхоцький вручив послу РФ Сергію Андреєву дипломатичну ноту і висловив серйозну занепокоєність польської сторони у зв’язку з ускладненим доступом до місця катастрофи урядового літака Ту-154 10 квітня 2010 року під Смоленськом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, польська сторона підняла питання побудови пам’ятника на місці Смоленської катастрофи, нагадавши про зобов’язання у зв’язку з цим обох держав.

Заступник міністра також наголосив, що зараз, у час накопичення спірних питань особливо важливим є діалог між сторонами на різних рівнях.

10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:54
Ажіотаж на оформлення біометричних паспортів спадає - ДП "Документ"
15:54
Перед навчаннями РФ і Білорусі США прислали в Литву сім винищувачів
15:48
Трамп: режим КНДР підтвердив своє презирство до сусідів та членів ООН
15:39
Підозрюваного у нападі в Дортмунді росіянина звинуватили у спробі вбивства
15:33
Лідерка німецьких правопопулістів офіційно втратила імунітет
14:58
Посольство України засудило приїзд британського спортсмена в Крим
14:24
Міністр інфраструктури запевнив, що наступного року Ryanair літатиме з України
14:18
МЗС Польщі передало послу РФ ноту у зв’язку зі Смоленською катастрофою
14:17
Макрон назвав головні пріоритети зовнішньої політики Франції
14:11
ЗМІ опубліковали фото ГРУшників, причетних до спроби перевороту в Чорногорії
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Гра на межі ворожнечі: як Угорщина радикалізує суспільство для перемоги чинної влади

Стотисячні протести проти закриття Центральноєвропейського університету, випади на адресу Джорджа Сороса, постійні загравання з Кремлем, закриття головної опозиційної газети... Угорщина готується до парламентських виборів, які матимуть безпосередній вплив і на відносини з Україною.

Віктор Савінок, для Європейської правди

Ангела Меркель до перемоги готова: секрет політичного довголіття канцлерки Німеччини

Попри відносну пасивність виборців, ставки як ніколи високі. На цих виборах йдеться про вибір вектора розвитку не тільки для Німеччини, але й для Європейського Союзу. То якими є шанси Меркель у боротьбі за четвертий термін повноважень на посаді канцлера?


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  