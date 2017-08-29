МЗС Польщі передало послу РФ ноту у зв’язку зі Смоленською катастрофою

Вівторок, 29 серпня 2017, 14:18

Заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький вручив послу РФ Сергію Андреєву дипломатичну ноту і висловив занепокоєння у зв’язку з ускладненим доступом до місця Смоленської катастрофи.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

"Під час сьогоднішньої зустрічі віце-міністр Бартош Ціхоцький вручив послу РФ Сергію Андреєву дипломатичну ноту і висловив серйозну занепокоєність польської сторони у зв’язку з ускладненим доступом до місця катастрофи урядового літака Ту-154 10 квітня 2010 року під Смоленськом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, польська сторона підняла питання побудови пам’ятника на місці Смоленської катастрофи, нагадавши про зобов’язання у зв’язку з цим обох держав.

Заступник міністра також наголосив, що зараз, у час накопичення спірних питань особливо важливим є діалог між сторонами на різних рівнях.

10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.