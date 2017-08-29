Посольство України засудило приїзд британського спортсмена в Крим

Вівторок, 29 серпня 2017, 14:58

Посольство України у Великій Британії засудило приїзд британського спортсмена Гері Ханта на територію тимчасово окупованого Криму.

Відповідна заява розміщена на сайті посольства.

Британський спортсмен Гері Хант брав участь у організованих Росією в Криму змаганнях з кліфф-дайвінгу, які відбулися 25 серпня у Симеїзі.

Коментуючи приїзд британця до Криму, посольство висловило розчарування, що деякі британські громадяни знехтували офіційною позицією не тільки України, але й Великої Британії. Посольство нагадало про офіційну рекомендацію британського уряду, згідно з якою громадян попереджають про незаконність в'їзду на міжнародно визнану українську територію через непідконтрольні українській владі прикордонні пункти.

Посольство закликало британських громадян утриматися від відвідин окупованого Криму без офіційного дозволу України.

За даними російських ЗМІ, британський кліфф-дайвер Гері Хант здобув перемогу у змаганнях. "РИА Новости" наводить цитату Ханта, у якій він заявляє, що був "щасливий приїхати в Крим".

"Минулого року я хотів приїхати, але не вийшло. Але після сьогоднішнього успіху я готовий приїхати сюди знову. Ми будемо намагатися показувати все кращі результати. Спорт поза політикою і тому санкції мене не хвилюють", - заявив британець.

Він також сказав, що усвідомлює подальшу неможливість участі в українських змаганнях.

Гері Хант був не єдиним іноземним спортсменом у Симеїзі. Друге місце на змаганнях посів американський спортсмен Еймет Джонс, третє – ще один британець Блейк Олдрідж. За повідомленнями ЗМІ, деякі іноземні учасники відмовились від участі через застороги з боку України.