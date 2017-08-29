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Трамп: режим КНДР підтвердив своє презирство до сусідів та членів ООН

Вівторок, 29 серпня 2017, 15:48
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Президент США Дональд Трамп відреагував на останній запуск балістичної ракети з Північної Кореї, заявивши , що всі варіанти дій у відповідь знаходяться у нього "на столі".

Про це повідомляє CNN.

"Світ почув останні повідомлення Північної Кореї чітко і ясно. Цей режим підтвердив своє презирство до сусідів, усіх членів Організації Об'єднаних Націй та мінімальних стандартів прийнятної міжнародної поведінки", - заявив Трамп.

Раніше США заявляли, що готові використати "повний спектр" свого військового потенціалу для захисту своєї країни та союзників від КНДР.

Нагадаємо, Північна Корея запустила балістичну ракету, яка пролетіла над північним японським островом Хоккайдо та впала у море.

Прем'єр-міністр Японії Шиндзо Абе назвав дії КНДР - безпрецедентними, що становлять серйозну й смертельну загрозу Японії.

5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.

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