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КНДР запустила балістичну ракету над північною Японією






МЗС про запуск ракети КНДР: свідоме та систематичне порушення міжнародного права

Вівторок, 29 серпня 2017, 16:33
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Україна приєдналася до інших країн із засудженням запуску КНДР міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті міністерства закордонних справ України.

"Україна рішуче засуджує запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети, яка цього разу становила серйозну загрозу Японії. Він став викликом усім державам регіону та регіональній стабільності, оскільки повністю суперечить мирним дипломатичним шляхам врегулювання проблеми безпеки на Корейському півострові", - відзначають в МЗС.

У міністерстві наголошують, що продовження Пхеньяном таких запусків є свідомим та систематичним порушенням міжнародного права та низки відповідних резолюцій РБ ООН щодо північнокорейської ракетної програми, особливо після одноголосного прийняття резолюції РБ ООН 2371 у 2017 році.

"Україна приєднується до всіх країн, які виступили із засудженням такої небезпечної діяльності Пхеньяна, і закликає керівництво КНДР негайно припинити провокації й розпочати діалог із світовою спільнотою. В іншому випадку санкції Ради Безпеки мають бути доповнені та посилені", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Північна Корея запустила балістичну ракету, яка пролетіла над північним японським островом Хоккайдо та впала у море.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав дії КНДР - безпрецедентними, що становлять серйозну й смертельну загрозу Японії.

5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

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