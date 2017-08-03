ЄС готовий діяти у разі шкоди санкцій для європейських компаній – Юнкер

Четвер, 03 серпня 2017, 08:34

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив задоволення, що при ухваленні нових санкцій США були враховані думки союзників, однак заявив про певні застереження.

Про це йдеться у заяві Юнкера на сайті Єврокомісії.

"На саміті G7 в Італії і на саміті G20 у Німеччині я говорив, що якщо американці приймуть санкції, ми готові будемо діяти в найближчі дні. В результаті від істотної частини пропонованих санкцій проти Росії відмовилися. Більш того, Конгрес тепер повинен застосовувати санкції тільки після консультацій з союзниками США. Я вірю, що ми все ще союзники для США", - зазначив Юнкер.

Він наголосив, що європейські інтереси повинні бути враховані при застосуванні санкцій.

"Якщо ні, президент Єврокомісії залишає за собою право на адекватні заходи. Якщо санкції створюватимуть істотні незручності для європейських компаній, які ведуть торгівлю з російським енергетичним сектором, ЄС готовий вжити належних кроків у відповідь протягом кількох днів", - сказано у заяві.

У заяві наголошується також на важливості спільного підходу до санкцій у контексті виконання Мінських угод.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у середу підписав закон про санкції проти Росії. Однак він стверджує, що закон має серйозні недоліки.

Обидві палати Конгресу США підтримали законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції". У ньому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Документ обмежує можливість Трампа знімати санкції з Росії, а також підтверджує дію обмежень, накладених минулою адміністрацією.