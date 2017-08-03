Пєсков про санкції: Росія буде відстоювати свої інтереси

Четвер, 03 серпня 2017, 13:46

Росія буде відстоювати свої інтерес у відповідь на запроваджені проти неї санкції.

Про це у четвер журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "ТАСС".

"Те, що Росія буде відстоювати свої інтереси, захищати свої інтереси, це ні в кого не повинно викликати сумнівів", - сказав представник Кремля.

При цьому Пєсков відмовився коментувати слова прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, що Вашингтон фактично оголосив Росії торгову війну, посиливши санкції, і що сторони "очікують тривалі з'ясування відносин в міжнародних органах і судах".

"В цілому вважаємо політику санкцій недалекоглядною, незаконною і безперспективною" - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у середу підписав закон про санкції проти Росії. Однак він стверджує, що закон має серйозні недоліки.