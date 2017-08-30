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У Греції пасажирський пором сів на мілину

Середа, 30 серпня 2017, 09:30
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У Греції під час входу в порт острова Іос сів на мілину пасажирський пором Blue Star Patmos.

Про це повідомляє видання Kathimerini.

Інцидент стався у середу в 1.30 ночі. Пором виконував рейс Пірей-Парос-Наксос-Іос-Тіра (Санторіні)-Анафі.

На борту знаходилися 205 пасажирів, 87 членів екіпажу, а також 21 легковий автомобіль та 12 вантажівок.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, однак пасажирів і екіпаж вирішили евакуювати. Їх за допомогою катамаранів доставили в порт Іоса.

Згідно з повідомленням компанії-оператора здійснення поромних перевезень, пором залишили на місці події до ранку. Після того як його оглянуть водолази на предмет можливих пошкоджень, його спробують зняти з мілини з допомогою буксира.

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