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В Іспанії серйозно постраждали двоє осіб під час "альтернативної кориди" з кулею

Середа, 30 серпня 2017, 10:15
фото, відео
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Спроба іспанського села винайти свою версію кориди без насильства, в якій бик був замінений гігантськими кулями, закінчилася трагічно після того, як двоє людей отримали серйозні травми.

Про це повідомляє The Telegraph.

Один чоловік, що постраждав під час так званої кориди, залишається у комі. Повідомляється, що він отримав серйозну травму після того, як був роздавлений металевим бар'єром, в яку врізалася 300-кілограммова гумова куля, що "переслідувала" бігунів навколо міста Матаельпіно, поблизу Мадрида, у вихідні.

Ще один чоловік потрапив до лікарні з трьома зламаними ребрами та струсом мозку.

Міський голова Матаельпіно, чия ідея заміни биків розмальованими кулями сім років тому була наслідувана й іншими іспанськими містами, сказав, що міська рада перегляне свої протоколи щодо безпеки до початку "кориди" наступного року.

Фото із сайту telecinco.es

Повідомляється, що куля прокотилася відстанню 500 метрів по похилих вулицях, досягаючи найвищої швидкості - близько 30 км на годину.

Участь у суботній "кориді" із кулею взяли понад 700 людей.

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