В Іспанії серйозно постраждали двоє осіб під час "альтернативної кориди" з кулею

Спроба іспанського села винайти свою версію кориди без насильства, в якій бик був замінений гігантськими кулями, закінчилася трагічно після того, як двоє людей отримали серйозні травми.

Один чоловік, що постраждав під час так званої кориди, залишається у комі. Повідомляється, що він отримав серйозну травму після того, як був роздавлений металевим бар'єром, в яку врізалася 300-кілограммова гумова куля, що "переслідувала" бігунів навколо міста Матаельпіно, поблизу Мадрида, у вихідні.

Ще один чоловік потрапив до лікарні з трьома зламаними ребрами та струсом мозку.

Міський голова Матаельпіно, чия ідея заміни биків розмальованими кулями сім років тому була наслідувана й іншими іспанськими містами, сказав, що міська рада перегляне свої протоколи щодо безпеки до початку "кориди" наступного року.

Повідомляється, що куля прокотилася відстанню 500 метрів по похилих вулицях, досягаючи найвищої швидкості - близько 30 км на годину.

