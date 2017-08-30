Справа "Наутілуса": триває пошук останків журналістки, поліція просканує субмарину

Середа, 30 серпня 2017, 13:24

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Корпус підводного човна "Наутілус", на борту якого загинула шведська журналістка Кім Валль, просканують на предмет прихованих відсіків.

Про це заявила поліція Копенгагена, повідомляє The Local.

Правоохоронці просканують судно, використовуючи технологію датської податкової агенції Skat. Поліція зазначила, що не виключає можливість наявності прихованих відсіків на човні.

"Сканування проводиться на основі різної інформації про можливі порожнини на підводних човнах загалом, а також по відношенню до "Наутілуса", - зазначили в поліції.

"Наутілус" підняли з дна затоки поблизу Копенгагена

Сканери, які зазвичай використовуються податковими органами для перевірки контейнерів на предмет контрабанди, будуть використані для дослідження підводного човна.

"Ми шукаємо докази злочину, а також потенційного знаряддя злочину тощо. Ми підкреслюємо, що сканування проводиться, щоб виключити наявність неперевірених відсіків, а не на основі конкретних підозр", - зазначили в поліції.

Поліція також продовжує пошук частин тіла журналістки, залучивши шведських пошукових собак, які навчені шукати у воді. Пошуки, проведені з літака на початку цього тижня, не дали жодних результатів.

Нагадаємо, найбільший приватний підводний човен "Наутілус" з невідомих причин затонув 11 серпня поблизу Копенгагена. Власника Петера Медсена врятували з човна, а шведська журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла за загадкових обставин.

Медсена підозрювали у ненавмисному вбивстві жінки і зараз він знаходиться під вартою. Усі звинувачення він відкидав і стверджував, що висадив журналістку за день до затоплення човна на березі острова Рефсгалеєн - колишньої промзони у гавані Копенгагена.

Однак пізніше він заявив, що Кім Валль померла на борту внаслідок нещасного випадку і він поховав її в морі.

Згодом поліція знайшла тіло жінки без кінцівок і голови у воді біля острова Амагер. Пізніше стало відомо, що тіло належить Кім Валль.

Медсен - відомий данський винахідник, він сам сконструював "Наутілус". Шведська журналістка мала написати про нього великий матеріал.