Чехія: комітет парламенту рекомендував дозволити переслідування екс-міністра фінансів

Середа, 30 серпня 2017, 20:52

Комітет з імунітету парламенту Чехії рекомендував чеським депутатам дозволити поліції висунути обвинувачення проти лідера партії ANO та екс-міністра фінансів країни Андрея Бабіша.

Про це у середу повідомляє Reuters.

Поліція Чехії розслідує можливе порушення правил при отриманні 50 мільйонів крон (2,25 мільйонів доларів США) субсидій від Європейського Союзу на конференц-центр поблизу Праги, побудованого компанією, яка раніше належала Бабішу.

В середині серпня чеська поліція звернулася до парламенту з проханням допустити судове переслідування Бабіша.

Агентство відзначає, що лідер ANO Бабіш - один із вагомих кандидатів на пост прем'єр-міністра країни після виборів, які відбудуться у жовтні, а розслідування стосовно нього стало ключовим елементом передвиборчої кампанії.

Бабіш заперечує обвинувачення у будь-яких правопорушеннях та вважає дії поліції політично вмотивованими задля його дискредитації на виборах.

Нагадаємо, наприкінці травня цього року президент Чехії Мілош Земан звільнив міністра фінансів Андрея Бабіша та затвердив кандидатуру його наступника, таким чином завершивши багатомісячну політичну кризу.