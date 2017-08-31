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США вимагають у Росії закрити консульство в Сан-Франциско

Четвер, 31 серпня 2017, 19:31
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США вимагають у Росії закрити консульство у Сан-Франциско та два інші дипломатичні об’єкти у відповідь на "необґрунтовані дії" Росії.

Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на Державний департамент США.

Зокрема, США вимагають обмежити дипломатичну присутність у Вашингтоні та Нью-Йорку.

У Державному департаменті США пояснили, цей крок зроблено у відповідь на вимогу Кремля скоротити дипломатичний персонал у Москві.

Речниця Держдепу Хізер Науерт заявила, що таким чином США та РФ досягнуть "паритету", адже тепер кожна з країн матиме по три консульства.

Також Росія має закрити два дипломатичні об’єкти – один у Нью-Йорку та один у Вашингтоні. Дедлайном закриття Вашингтон встановив 2 вересня. 

Нагадаємо, Сполучені Штати призупинили видачу більшості віз в Росії. Це пов’язано із обмеженням чисельності американських дипломатів в РФ.

Крім того, США більше не видаватимуть у Росії візи для громадян Білорусі. Для отримання візи білорусам рекомендують їхати до Києва, Варшави чи Вільнюса

Нагадаємо, у липні Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ зажадала, щоб США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США. 

Також посольство США більше не може використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному Бору.

Ці заходи стали відповіддю на прийняті американським конгресом нові антиросійські санкції.

 

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