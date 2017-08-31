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Меттіс підписав указ про відправку додаткових військ в Афганістан

Четвер, 31 серпня 2017, 20:59
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Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що він підписав указ про відправку додаткових військ в Афганістан відповідно до стратегії Дональда Трампа щодо Південної Азії.

Про це у четвер повідомляє Reuters.

"Так, я підписав укази, але це ще не все. Іншими словами, я підписав деякі укази про відправку військ і зараз ми вирішуємо, яких саме", - сказав Меттіс.

За його словами, цей крок допоможе афганським військам "боротися ефективніше".  Однак він не уточнив, про яку кількість військових іде мова.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп схвалив відправку до Афганістану ще 4 тисяч американських військовослужбовців. Сьогодні в Афганістані розміщено близько 11 тисяч військовослужбовців США.

Незадовго до цього Дональд Трамп оголосив про нову стратегію щодо Афганістану, якою передбачене збільшення присутності США у цій країні. Нова стратегія США передбачає, що американські військові залишаться в Афганістані на довгостроковій основі.

Також США не будуть оголошувати часові рамки своїх операцій в цій країні і точну чисельність свого контингенту.

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