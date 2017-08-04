Знайти
АКТУАЛЬНО

Пентагон попросив Білий дім надати Україні летальну зброю – ЗМІ

ЄС розширив санкції проти Росії через скандал з Siemens

В аеропорту Барселони утворились черги через страйк працівників

Авіаперевізники попередили про величезні черги в аеропортах Європи

ЄС у п’ятницю розширить санкції проти РФ через скандал з Siemens - ЗМІ

Євростат: Італія - найбільший виробник морозива у ЄС






У Росії через нові санкції ЄС погрожують покарати Siemens

П'ятниця, 04 серпня 2017, 18:18
Версія для друку Коментарі

У відповідь на нові антиросійські санкції ЄС через поставки турбін Siemens в Крим Росія може ввести власні санкції проти німецького концерну.

Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє агентство "РИА Новости".

"Не дивлячись на чіткі заяви Росії, що поставок не було, Siemens зайняв іншу позицію. У них дуже великий офіс у нас, вони продають тут дуже багато побутової техніки, Bosh - це той же Siemens. Подивимося, які у заходи у відповідь розгляне Мінторг, МЗС, ці заходи, я думаю, будуть ", - сказав Джабаров.

Сенатор сказав, що не варто драматизувати ситуацію, зазначивши, що "без турбін Siemens ми точно переживемо".

Нагадаємо, в п’ятницю Євросоюз розширив санкції проти Росії через постачання турбін Siemens до анексованого Криму. До санаційного списку потрапили заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, глава відділу Міненерго РФ Євгеній Грабчак та глава ВАТ ЗО "Технопромекспорт" Сергій Топор-Гілка.

Також ЄС наклав санкції на три компанії: ВАТ ЗО "Технопромекспорт", ТОВ ЗО "Технопромекспорт" та ЗАТ "Інтеравтоматика".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
19:55
Пентагон попросив Білий дім надати Україні летальну зброю – ЗМІ
19:36
Рада безпеки ООН у суботу може ввести нові санкції проти КНДР
19:06
Суд у Лондоні відмовився видавати Росії зятя Березовського
18:35
У горах Швейцарії розбився літак з підлітками на борту, троє людей загинули
18:18
У Росії через нові санкції ЄС погрожують покарати Siemens
17:58
В Іспанії звільнили чиновника, який 10 років прогулював роботу і заробляв 50 тис. євро на рік
17:45
Санкції ЄС щодо турбін Siemens стали відповіддю на російську неповагу – Порошенко
17:19
Аномальна спека в Європі: 26 міст попереджають про загрозу для жителів
17:14
ЄС розширив санкції проти Росії через скандал з Siemens
17:11
КНДР розробляє потужну водневу бомбу – ЗМІ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Олександр Левченко, посол в Хорватії в 2010-2017 роках

Чому Хорватії вдалося: як країна повернула території після років окупації та гібридної війни

В колишній Югославії вже тоді використовували принципи гібридної війни, а керував усім російський генерал Іванов... Хорватський досвід вчить, що завжди є негідники, які на війні та людських стражданнях заробляють великі гроші. Ця категорія осіб виступатиме за тривалий конфлікт...

Юрій Панченко, Європейська правда

Меркель нагадали про війну: Польща готується вимагати репарації в Німеччини

Польща йде на нове погіршення відносин із Німеччиною. Вже незабаром перед Берліном може бути офіційно поставлене питання виплати репарацій за втрати часів Другої світової війни. Правомірність таких вимог міжнародному праву вже вивчає сенатське Бюро юридичного аналізу.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  