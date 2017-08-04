У Росії через нові санкції ЄС погрожують покарати Siemens

П'ятниця, 04 серпня 2017, 18:18

У відповідь на нові антиросійські санкції ЄС через поставки турбін Siemens в Крим Росія може ввести власні санкції проти німецького концерну.

Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє агентство "РИА Новости".

"Не дивлячись на чіткі заяви Росії, що поставок не було, Siemens зайняв іншу позицію. У них дуже великий офіс у нас, вони продають тут дуже багато побутової техніки, Bosh - це той же Siemens. Подивимося, які у заходи у відповідь розгляне Мінторг, МЗС, ці заходи, я думаю, будуть ", - сказав Джабаров.

Сенатор сказав, що не варто драматизувати ситуацію, зазначивши, що "без турбін Siemens ми точно переживемо".

Нагадаємо, в п’ятницю Євросоюз розширив санкції проти Росії через постачання турбін Siemens до анексованого Криму. До санаційного списку потрапили заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, глава відділу Міненерго РФ Євгеній Грабчак та глава ВАТ ЗО "Технопромекспорт" Сергій Топор-Гілка.

Також ЄС наклав санкції на три компанії: ВАТ ЗО "Технопромекспорт", ТОВ ЗО "Технопромекспорт" та ЗАТ "Інтеравтоматика".