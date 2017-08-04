Суд у Лондоні відмовився видавати Росії зятя Березовського

П'ятниця, 04 серпня 2017, 19:06

Суд у Лондоні відмовився видати Росії Георгія Шуппе, зятя покійного бізнесмена Бориса Березовського.

Про це повідомляє BBC.

Російські слідчі звинувачують Шуппе і його колишнього ділового партнера Михайла Некрича у спробі розкрадання власності магната Олександра Мінєєва, а потім організації його вбивства в січні 2014 року.

Суддя магістратського суду, коротко оголосивши про своє рішення, роздав текст з підставою представникам обох сторін. Рішення суду може бути оскаржене до 18 серпня.

Олександр Мінєєв був убитий кілером у підмосковному місті Корольов. Підозрюють, це пов’язано зі спробою рейдерського захоплення нерухомості Мінєєва.

У зв'язку з вбивством у розшук оголосили підприємців Георгія Шуппе і Михайла Некрича, їх звинуватили в спробі заволодіти нерухомістю Мінєєва. У 2015 році обидва були заочно заарештовані.

Шуппе був одружений з дочкою Бориса Березовського Катериною. Зараз вони в розлученні. Протягом деякого часу Шуппе був діловим партнером Березовського. У Росії в 90-ті він став одним із засновників найбільшого інтернет-провайдера, компанії Cityline, а зараз займається венчурними інвестиціями.