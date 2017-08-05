Росія ніколи не відмовиться від своїх дипломатичних дач у США – екс-посол РФ

Субота, 05 серпня 2017, 13:42

Росія буде домагатися отримання доступу на свої дипломатичні дачі в США і не відмовиться від права на них.

Про це в ефірі телеканалу "Россия 24" заявив колишній посол РФ у США Сергій Кисляк, повідомляє агентство "РИА Новости".

"Ми будемо домагатися, ми ніколи не відмовимося від наших прав на цю дачу. І подивимося, що з цього далі буде виходити", - сказав Кисляк.

Кисляк звинуватив США у порушенні міжнародного права.

"Вони позбавили нас допуску на нашу власність. За ці дачі в той час радянська держава заплатила великі гроші. Дачі використовувалися завжди дуже коректно, ми проводили там багато заходів, в тому числі за участю дипломатичного корпусу", - заявив Кисляк.

Як відомо, Кремль вимагає від Вашингтона відновити дипломатичний доступ до двох маєтків у штатах Нью-Йорк і Меріленд, які адміністрація Барака Обами арештувала в грудні 2016 року після підозр щодо втручання Росії в виборах до 2016 року.

Росія оголосила про свої санкції проти американських дипломатів. РФ вимагає у США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США.

Також посольство США більше не зможе використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному Бору.