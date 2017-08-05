Додон попросив Росію не вводити санкції через ситуацію з Рогозіним

Президент Молдови Ігор Додон попросив Росію не вводити санкції проти Молдови через оголошення російського віце-прем’єра Дмитра Рогозіна персоною нон грата.
Про це Додон написав на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з Рогозіним в Ірані.
"Попросив наших російських партнерів утриматися від заходів і санкцій, які торкнуться і будуть бити по інтересах простих громадян і економічних агентів", - написав Додон.
Президент Молдови заявив, що від можливих торгових і міграційних санкцій будуть страждати не міністри і депутати правлячого угруповання, а "прості молдовські громадяни, які ні в чому не винні".
Нагадаємо, 2 серпня Молдова оголосила віце-прем’єра РФ Дмитра Рогозіна персоною нон грата. Влада Молдови аргументувала своє рішення тим, що Рогозін неодноразово виступав із заявами недружнього характеру на адресу країни.
Минулого тижня Рогозін збирався взяти участь у заходах на території Придністров'я, не зважаючи на заклики уряду Молдови не робити цього. Однак його плани зазнали невдачі, оскільки Румунія заборонила перетин її повітряного простору літаку з російським віце-прем’єром на борту.
Рогозін заявив про підготовку санкцій проти осіб, через яких йому не вдалося потрапити в Молдову.
Невдовзі після цього Росія призупинила ввезення свиней з Румунії.