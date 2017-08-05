Додон попросив Росію не вводити санкції через ситуацію з Рогозіним

Субота, 05 серпня 2017, 16:26

Президент Молдови Ігор Додон попросив Росію не вводити санкції проти Молдови через оголошення російського віце-прем’єра Дмитра Рогозіна персоною нон грата.

Про це Додон написав на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з Рогозіним в Ірані.

"Попросив наших російських партнерів утриматися від заходів і санкцій, які торкнуться і будуть бити по інтересах простих громадян і економічних агентів", - написав Додон.

Президент Молдови заявив, що від можливих торгових і міграційних санкцій будуть страждати не міністри і депутати правлячого угруповання, а "прості молдовські громадяни, які ні в чому не винні".

Нагадаємо, 2 серпня Молдова оголосила віце-прем’єра РФ Дмитра Рогозіна персоною нон грата. Влада Молдови аргументувала своє рішення тим, що Рогозін неодноразово виступав із заявами недружнього характеру на адресу країни.

Минулого тижня Рогозін збирався взяти участь у заходах на території Придністров'я, не зважаючи на заклики уряду Молдови не робити цього. Однак його плани зазнали невдачі, оскільки Румунія заборонила перетин її повітряного простору літаку з російським віце-прем’єром на борту.

Рогозін заявив про підготовку санкцій проти осіб, через яких йому не вдалося потрапити в Молдову.

Невдовзі після цього Росія призупинила ввезення свиней з Румунії.