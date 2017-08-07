190 тисяч французів підписали петицію проти витрат на дружину Макрона

Понеділок, 07 серпня 2017, 09:48

190 тисяч французів підписали петицію проти надання статусу першої леді Франції дружині президента Бріжит Макрон.

Про це повідомляє AFP.

Відповідну петицію два тижні тому створили на сайті change.org. У ній підписанти вимагають не виділяти бюджетні кошти на офіційну посаду першої леді, яку Еммануель Макрон обіцяв створити для своєї дружини під час передвиборчої кампанії.

"Бріжит Макрон вже має команду з трьох помічників, двох секретарів та двох агентів безпеки. Цього достатньо", - ідеться у петиції.

Еммануель Макрон обіцяв визначити офіційний статус своєї дружини, але обіцяв, що на це не виділятимуть бюджетні кошти.

Вирішити питання про утримання дружини президента автор петиції пропонує за допомогою референдуму. Автор також вказує, що питання про виділення коштів на утримання дружини президента має особливе значення в рамках кроків влади до економії та спроб "моралізації політики".