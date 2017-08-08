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"Яєчний скандал": Нідерланди перевірятимуть курятину на вміст фіпронілу

Вівторок, 08 серпня 2017, 18:19
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Нідерланди перевірятимуть на вміст фіпронілу не лише яйця, а й курятину.

Про це повідомляє Відомство з контролю якості харчових продуктів Нідерландів (NVWA)

На тлі яєчного скандалу, що розгорівся у Німеччині, Бельгії та Нідерландах, у відомстві з контролю якості харчових продуктів країни заявили, що перевірятимуть якість курятини.

Повідомляється, що NVWA перевірятиме на наявність хімічного фіпронілу в інших продуктах після того, як з'ясувалося, що клінінгова компанія, яка використовує заборонений інсектицид, також працювала у ряді м'ясних компаній.

Раніше повідомлялося, що заражені фіпронілом курячі яйця могли потрапити на полиці магазинів семи країн ЄС.

Нагадаємо, наприкінці липня влада Нідерландів закрила низку ферм після того, як у курячих яйцях виявили підвищений рівень фіпронілу. Це інсектицид, який заборонено використовувати на тваринних фермах через загрозу для здоров’я людини.

У зв’язку з "яєчним скандалом" у Бельгії розпочато розслідування проти фірми, яка виготовляла засіб для знищення комах, що містив заборонений фіпроніл.

Розслідування у зв’язку зі скандалом триває у Німеччині, яка закуповувала яйця у Нідерландах. Торгові мережі Aldi та Rewe зняли з продажу всі імпортовані з Нідерландів яйця.

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