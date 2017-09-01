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У Британії проживають понад 35 000 фанатиків ісламістів

П'ятниця, 01 вересня 2017, 08:47
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Британія є домом для 35 000 фанатиків ісламістів - більше, ніж у будь-якій іншій країні в Європі.

Про це заявив керівник антитерористичного напрямку в ЄС, повідомляє Telegraph.co.uk.

Жиль де Керчове застеріг, що серед цих 35 тисяч - 3 тисячі осіб викликають "тривогу" у розвідки MI5.

Він також попередив, що ІДІЛ протягом п'яти років намагатиметься здійснити кібер-атаку на атомні електростанції або системи управління повітряним рухом, потенційно, заплативши російським хакерам за порушення важливих комп'ютерних систем.

"Сполучене Королівство ідентифікувало від 20 000 до 35 000 радикалів. З них 3000 викликають хвилювання у MI5, а 500 з них перебувають під постійною та особливою увагою", - сказав Жиль де Керчове.

Раніше повідомлялося, що сотні тисяч фунтів у вигляді невеликих пожертвувань з Великої Британії є основним джерелом доходів деяких ісламських екстремістських організацій.

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