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Молдова депортувала членів делегації РФ, що їхали у Придністров’я

П'ятниця, 01 вересня 2017, 12:46
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Cпівробітники Прикордонної поліції заборонили в'їзд на територію Молдови членам делегації з Росії та Південної Осетії, які прямували в Придністров'я.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на МЗС невизнаної республіки.

У повідомленні йдеться, що депортували президента колегії військових експертів Росії, почесного голову Загальноросійського союзу кадетських об'єднань "Відкрита Співдружність суворовців, нахімовців і кадетів Росії" Олександра Владімірова.

Також з країни вислали членів делегації Південної Осетії на чолі з керівником адміністрації глави Південної Осетії Ігорем Козаєвим та помічником виконавчого директора правління фонду "Русский мир" Всеволодом Желєзновим.

"Дії представників Республіки Молдови свідчать про черговий виток застосування Кишиневом механізмів "фільтрації" іноземних гостей, які прямують в Придністров'я", - заявили в МЗС невизнаної республіки.

Нагадаємо, Молдова звернулася в ООН з проханням розглянути під час наступної сесії Генасамблеї ООН питання про виведення російських військовослужбовців зі своєї території.

Як відомо, парламент Молдови 21 липня ухвалив заяву, в якій закликав РФ вивести російських військовослужбовців з території Молдови, а також замінити миротворчу місію на громадянську з міжнародним мандатом.

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