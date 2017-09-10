У Лондоні пройшов багатотисячний марш противників Brexit

У центрі Лондона відбулася багатотисячна хода противників виходу Британії з ЄС.
Про це повідомляє BBC.
Учасники "Маршу за Європу" пройшли ходою центром Лондона, завершивши акцію мітингом на площі перед парламентом.
|фото ЕРА
Акцію було приурочено до понеділкового голосування депутатів за законопроект, який має скасувати верховенство законів ЄС у Британії.
Багато учасників акції були одягнені у синє та жовте, тримали в руках прапори Євросоюзу. Чимало людей тримали плакати з написами Exit from Brexit (вихід з Brexit).
За оцінками організаторів, в акції взяли участь від 10 до 15 тисяч людей на початку, кількість демонстрантів зросла до 50 тисяч по ходу маршу. Поліція не надала даних про кількість учасників.