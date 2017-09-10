У Лондоні пройшов багатотисячний марш противників Brexit

Неділя, 10 вересня 2017, 10:52

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У центрі Лондона відбулася багатотисячна хода противників виходу Британії з ЄС.

Про це повідомляє BBC.

Учасники "Маршу за Європу" пройшли ходою центром Лондона, завершивши акцію мітингом на площі перед парламентом.

фото ЕРА

Акцію було приурочено до понеділкового голосування депутатів за законопроект, який має скасувати верховенство законів ЄС у Британії.

Багато учасників акції були одягнені у синє та жовте, тримали в руках прапори Євросоюзу. Чимало людей тримали плакати з написами Exit from Brexit (вихід з Brexit).

За оцінками організаторів, в акції взяли участь від 10 до 15 тисяч людей на початку, кількість демонстрантів зросла до 50 тисяч по ходу маршу. Поліція не надала даних про кількість учасників.