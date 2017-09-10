Знайти
АКТУАЛЬНО

У Лондоні пройшов багатотисячний марш противників Brexit

Країни Балтії попросили не називати їх "колишніми радянськими республіками"

США закликають ООН посилити санкції проти КНДР 11 вересня

Меркель: зняття санкцій з РФ можливе лише за умови миру на Донбасі

Топ-дипломати США та РФ проведуть зустріч у Фінляндії - ЗМІ

Німеччина відхилила вимогу Польщі щодо воєнних репарацій

Мораторій на вивіз лісу-кругляка не дав обіцяних результатів – віце-прем'єр






У Лондоні пройшов багатотисячний марш противників Brexit

Неділя, 10 вересня 2017, 10:52
фото
Версія для друку Коментарі

У центрі Лондона відбулася багатотисячна хода противників виходу Британії з ЄС.

Про це повідомляє BBC.

Учасники "Маршу за Європу" пройшли ходою центром Лондона, завершивши акцію мітингом на площі перед парламентом.

фото ЕРА 

Акцію було приурочено до понеділкового голосування депутатів за законопроект, який має скасувати верховенство законів ЄС у Британії.

Багато учасників акції були одягнені у синє та жовте, тримали в руках прапори Євросоюзу. Чимало людей тримали плакати з написами Exit from Brexit (вихід з Brexit).

За оцінками організаторів, в акції взяли участь від 10 до 15 тисяч людей на початку, кількість демонстрантів зросла до 50 тисяч по ходу маршу. Поліція не надала даних про кількість учасників.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:58
фото
Кім Чен Ин влаштував банкет з нагоди створення водневої бомби
11:32
Коаліцію Меркель підтримують 37% німецьких виборців - опитування
10:52
фото
У Лондоні пройшов багатотисячний марш противників Brexit
10:18
У Сенаті США підтримали збільшення військового фінансування для України
10:04
У Латвії стартують навчання генералів НАТО
17:49
РФ розкритикувала міністра оборони ФРН за її заяву про навчання "Запад-2017"
17:09
РФ назвала фальшивкою доповідь ООН щодо хімзброї та бомбардувань в Сирії
16:32
КНДР відзначила державне свято із закликом створити "новітню зброю чучхе"
15:48
У Туреччині чоловік отримав майже 4 роки за побиття дівчини, яка їхала в автобусі в шортах
14:52
фото
У Німеччині агітують голосувати за покійного екс-канцлера Віллі Брандта
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Климпуш-Цинцадзе: Ще влітку 2016 року комісію щодо партнерства з НАТО очолював регіонал Кожара

Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе: "Орган, що не працював – то лише один приклад. В секретаріаті Кабміну була втрачена... ні, була свідомо зруйнована спроможність займатися координацією євроатлантичної інтеграції".

Ганна Шелест, для Європейської правди

Усі деталі миротворчої місії: яка битва чекає на Україну в ООН

Київ не зможе просто відкинути російську пропозицію, адже саме ми кликали миротворців. Такий крок не зрозуміють наші західні партнери і особливо учасники "нормандського формату". Потрібне чітке пояснення, чому Росії потрібно сказати "ні" та яка миротворча операція має сенс...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  