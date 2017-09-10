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Угорські офіційні особи вперше відвідали зону АТО і лінію фронту

Неділя, 10 вересня 2017, 15:32
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Угорські депутати Аттіла Петнехазі та Ярослава Хортяні, а також бізнесмен Золтан Хорват у супроводі посла України в Угорщині Любові Непоп відвідали місто Волноваха і лінію фронту.

Про це посол України написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, візит відбувся 9 вересня, у суботу.

"В цей день разом з угорським бізнесменом Золтаном Хорватом та депутатами угорського парламенту Аттілою Петнехазі, який є членом міжпарламентської групи дружби Україна-Угорщина, та Ярославою Хортяні, яка є також речником української громади в угорських Державних Зборах, заступником Голови Світового Конгресу Українців та Головою Європейського Конгресу Українців, відвідали місто Волноваха", - написала Непоп.

Посол розповіла, що головною метою візиту було відкриття сучасного дитячого майданчика європейського зразка, який був побудований на кошти, зібрані з ініціативи Золтана Хорвата. 

 

Крім того, члени угорської делегації  поклали квіти до пам'ятника жертвам атаки російсько-терористичних військ, які 13 січня 2015 року обстріляли рейсовий автобус, вбивши 12 мирних мешканців, а також вшанували пам'ять 18 українських військовослужбовців 51-ої окремої механізованої бригади, які загинули від рук терористів 22 травня 2015 року.

"І ще один надважливий елемент візиту до Волновахи 9 вересня 2017 року - поїздка на КПВВ "Новотроїцьке" та до останнього українського блокпосту, за яким починається тимчасово непідконтрольна Україні територія" - повідомила Любов Непоп.

 

Вона наголосила, що це вперше угорські офіційні особи відвідали зону проведення антитерористичної операції. 

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