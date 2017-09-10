Французькі політики-друзі Путіна прибули в Крим спостерігати за "виборами"

Неділя, 10 вересня 2017, 17:29

Колишні французькі депутати Тьєрі Маріані та Ніколя Дьюік в черговий раз прибули в окупований Крим для спостереження за "губернаторськими виборами".

Про це у Твіттері повідомив посол України у Франції Олег Шамшур.

"Посібники агресора Тьєрі Маріані та Ніколя Дьюік знову в Криму. Але в черговий раз це не допоможе. Світ не визнає вибори на анексованому півострові", - написав він.

Посібники агресора Т. Маріані Н. Дьюік знову в Криму.Але в черговий раз це не допоможе. Світ не визнає вибори на анексованому півострові — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 10 вересня 2017 р.

Політики в якості депутатів французького парламенту вже не раз приїздили до окупованого Криму. Однак у червні 2017 року вони не змогли потрапити до Національних зборів.

Так звані вибори на посаду "губернатора Севастополя" проходять у неділю, 10 вересня.

В ЄС вже пообіцяли, що не визнають ні "губернаторських виборів" в окупованому Росією Севастополі, ні обраного "губернатора".