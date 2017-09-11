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Парламент Британії проведе перше голосування за законопроект щодо Brexit

Понеділок, 11 вересня 2017, 08:58
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Парламент Великої Британії у понеділок проведе перше голосування щодо законопроекту, який передбачає завершення членства країни в ЄС.

Про це повідомляє ВВС.

Законопроект, який британський уряд раніше називав Великим законом про відмову, скасовує Закон Європейських Співтовариств 1972 року, який увів Британію в тодішнє Європейське економічне співтовариство.

Це наступний крок у процесі Brexit після того, як прем'єр-міністр Тереза ​​Мей офіційно повідомила Брюссель про вихід з Британії в березні.

Документ також замінює всі існуючі закони ЄС на внутрішнє законодавство, щоб забезпечити відсутність прогалин у законодавстві на день Brexit.

Британські міністри кажуть, що цей процес забезпечить плавний вихід з ЄС і дозволить уникнути "краю невизначеності".

Але критики кажуть, що міністри також надають собі широкі повноваження змінювати закони без повної парламентської перевірки.

Лейбористи вже заявили, що не підтримають законопроект, стверджуючи, що уряд через цей документ " захоплює владу".

Очікується, що депутати також проголосують за розклад обговорення кожного розділу законопроекту.

Нагадаємо, 10 вересня у центрі Лондона відбулася багатотисячна хода противників виходу Британії з ЄС.

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