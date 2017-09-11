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Навчання "Запад-2017" спрямовані на провокування Заходу – глава Міноборони Британії

Понеділок, 11 вересня 2017, 10:56
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Росія випробовує Захід, проводячі найбільші за останні чотири роки військові ігри поблизу східного флангу НАТО.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон, повідомляє Bloomberg.

"Вони (навчанні, - ред.) покликані спровокувати нас, вони призначені для перевірки нашої оборони, і тому ми повинні бути сильними", - заявив Феллон.

Він також повторив оцінку низки інших західних посадовців, що у навчаннях "Запад-2017" візьмуть участь "понад 100 тисяч російських і білоруських військових на кордонах НАТО".

"Росія випробовує  і випробовує нас зараз при кожній можливості. Ми бачимо більш агресивну Росію. Ми повинні з цим впоратися", - додав міністр.

Росія заявила, що близько 13 тисяч військовослужбовців з Росії та Білорусі та майже 700 одиниць військової техніки будуть використані в учбових навчаннях, які відбудуться 14-20 вересня в Білорусі, Балтійському морі, західній Росії та Калінінграді.

У Росії також заявили, що навчання носять "оборонний характер".

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