Клінтон про нові вибори президента США: "З мене досить"

Понеділок, 11 вересня 2017, 11:08

Гілларі Клінтон, яка програла на президентських виборах США у 2016 році, не має наміру брати участь в наступних президентських виборах у 2020 році.

Про це вона заявила в інтерв'ю CBS News, повідомляє The Hill.

"Чи завершилася ваша політична кар'єра?", - запитали Клінтон.

"Так", - відповіла Клінтон. "Як для активного політика, то вона закінчилася", - заявила вона.

"З мене досить бути кандидатом (на виборах - Ред.). Але я не завершила роботу у політиці, бо я буквально вірю, що на нашу карту поставлено наше майбутнє", - додала вона.

Повідомляється, що коментарі Клінтон з'явилися за кілька днів до виходу у світ її нової книги "Що сталося", у якій описано її досвід на президентських виборах 2016 року.

Нагадаємо, під час виборів президента США 2016 року Гілларі Клінтон отримала більшість голосів виборців (на понад 2 млн голосів), проте програла, бо поступилася Дональду Трампу у кількох ключових штатах, і дворівнева система виборів в США не дозволила їй набрати достатню кількість голосів вибірників.