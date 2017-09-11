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Польща вважає законними репарації від Німеччини і може вимагати $48,8 млрд

Понеділок, 11 вересня 2017, 16:21
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Бюро юридичного аналізу польського Сейму опублікувало висновок, згідно з яким Польща має законні підстави вимагати військових репарацій від Німеччини.

Свою позицію експертна комісія виклала на 40-сторінковому документі, повідомляє Rzeczpospolita.

На початку серпня депутат від "ПіС" Аркадіуш Мулярчик зареєстрував у сеймовому Бюро юридичного аналізу запит, чи "може Польща, відповідно до міжнародного права, вимагати від Німеччини компенсації за втрати, отримані внаслідок німецької агресії часів Другої світової війни".

В аналізі експертів підкреслюється, що Польща під час Другої світової війни зазнала найбільших людських та ресурсних втрат серед усіх європейських країн, якщо брати до уваги загальну кількість населення та національний добробут країн Європи.

"Ці втрати були викликані не тільки війною, але насамперед німецькою окупаційною політикою, зокрема навмисним і організованим винищенням населення на окупованих територіях польської держави, а також інтенсивною експлуатацією польського суспільства, включаючи примусову працю та умисне знищення майна, зокрема, руйнування столиці Варшави", - ідеться у документі.

Комісія вважає, що Польща має право вимагати компенсацій від Німеччини, а твердження про те, що термін дії цих вимог закінчився – безпідставне.

За оцінками комісії, унаслідок дій Німеччини у зв’язку з Другою світовою війною Польща зазнала збитків на суму 48,8 млрд доларів.

Нещодавно Німеччина відхилила вимогу Польщі щодо нових переговорів про виплату додаткових репарацій за роки Другої світової війни, зазначивши, що ця проблема вже була врегульована в 1953 році.

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