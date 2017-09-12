Вибори в Норвегії виграла коаліція на чолі з чинним прем'єром

Вівторок, 12 вересня 2017, 08:03

Правляча коаліція Норвегії залишиться при владі ще на чотири рок за результати парламентських виборів, які відбулися у понеділок.

Про це повідомляє The Local.

За результатами підрахунку 95% голосів, Консервативна партія (Høyre) на чолі з чинним прем’єром Ерною Солберг та її коаліційний партнер партія "Прогрес" отримали 89 із 169 місць в парламенті.

Høyre отримала 25,1% голосів виборців, а "Прогрес" - 15,3%.

Опозиційна Лейбористська партія (Ар) набрала найбільше голосів виборців (27,4%), але показала гірший результат, ніж чотири роки тому. До того ж, її партнери партія "Зелених" отримали всього 3,2% голосів.

Опозиція, очолювана лідером лейбористів мільйонером Йонасом Гаром Штером, отримає 80 місць.

Норвезькі ЗМІ зазначають, що консервативний прем'єр вперше за останні 30 років переобрався на другий термін.