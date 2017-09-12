Google подала апеляцію до Суду ЄС на рішення про штраф у 2,42 млрд євро

Компанія Google подала апеляцію до Суду Європейського союзу на рішення Єврокомісії про штраф у розмірі 2,4 мільярда євро.
Про це повідомляє EUobserver.
Єврокомісія у червні оштрафувала американську інтернет-компанію за те, що Google зловживала своїм положенням на ринку, надаючи перевагу власному сервісу порівняння покупок.
Компанія повинна була протягом 90 днів припинити такі дії або сплатити штрафні санкції в розмірі до 5% від середньодобового обороту компанії Alphabet, головної компанії Google.
Компанія Google проходить також у двох інших антимонопольних справах Єврокомісії.
Раніше повідомлялося, що інтернет-гіганту Google загрожує до 1 млрд євро антимонопольних штрафів від Європейської комісії.
Минулого року компанію звинуватили у використанні домінуючої мобільної операційної системи Android, щоб витіснити конкурентів.