Google подала апеляцію до Суду ЄС на рішення про штраф у 2,42 млрд євро

Вівторок, 12 вересня 2017, 08:48

Компанія Google подала апеляцію до Суду Європейського союзу на рішення Єврокомісії про штраф у розмірі 2,4 мільярда євро.

Про це повідомляє EUobserver.

Єврокомісія у червні оштрафувала американську інтернет-компанію за те, що Google зловживала своїм положенням на ринку, надаючи перевагу власному сервісу порівняння покупок.

Компанія повинна була протягом 90 днів припинити такі дії або сплатити штрафні санкції в розмірі до 5% від середньодобового обороту компанії Alphabet, головної компанії Google.

Компанія Google проходить також у двох інших антимонопольних справах Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що інтернет-гіганту Google загрожує до 1 млрд євро антимонопольних штрафів від Європейської комісії.

Минулого року компанію звинуватили у використанні домінуючої мобільної операційної системи Android, щоб витіснити конкурентів.