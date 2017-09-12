Послам країн ЄС роз'яснять положення про мову навчання в законі про освіту

Вівторок, 12 вересня 2017, 11:32

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну та міністру освіти і науки Лілії Гриневич роз'яснити послам країн Європейського Союзу положення про мову навчання нового закону "Про освіту".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Закон "Про освіту" якраз надає можливості забезпечити нормальний доступ до мов національних меншин, а з іншого боку, надає можливості для розвитку нашої рідної української мови", - сказав Гройсман.

Прем'єр зазначив, що Україна - демократична країна, яка поважає права національних меншин.

"Учора я дав доручення міністрові закордонних справ, міністрові освіти, звернувся з проханням, щоб у цій зустрічі взяв участь виконувач обов'язків голови комітету Верховної ради з питань освіти, щоб вони разом зібралися, провели зустріч із послами країн Європейського Союзу й абсолютно повністю пояснили деталі закону, який механізм працюватиме", - сказав Гройсман.

Як відомо, 5 вересня Рада ухвалила закон про освіту, який розпочинає реформу освіти в Україні. Закон, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Раніше глава МЗС Павло Клімкін відреагував на критику схваленого закону "Про освіту" з боку сусідніх країн, запевнивши, що Україна гарантуватиме вільний розвиток мов національних меншин.

Нагадаємо, минулого тижня МЗС Угорщини розкритикувало ухвалений українським парламентом закон про освіту, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Румунія та Польща також заявили про свою занепокоєність у зв’язку з можливим порушенням прав національних меншин.

Президент Молдови Ігор Додон закликав Україну відмовитися від "несправедливого освітнього закону".