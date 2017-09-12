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В ЄС нагадали про умови, необхідні для отримання 600 млн євро допомоги

Вівторок, 12 вересня 2017, 13:31
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Україна втратить третій транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 600 млн євро, якщо не скасує мораторій на експорт лісу-кругляка.

Про це в інтерв’ю "Сегодня" заявив голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

"Якщо Україна не зніме заборону на експорт кругляка, 600 мільйонів євро - третій транш макрофінансової допомоги - буде втрачено. Рішення буде прийнято до кінця цього року, це означає, ви повинні отримати гроші на початку 2018 року", - заявив він.

Посол нагадав, що під час саміту Україна-ЄС у липні президент Петро Порошенко особисто пообіцяв вжити необхідних заходів і запевнив, що заборона на експорт цієї деревини буде скасована якомога швидше.

"Зі свого боку, ми пообіцяли українським колегам допомогти це зробити. Наприклад, можемо допомогти провести комунікаційну кампанію: пояснити, що скасування заборони на користь Україні і запевнити, що це не призведе до екологічної катастрофи", - відзначив Мінгареллі.

Він додав, що ЄС готовий працювати з Україною, але з боку України необхідна політична воля.

"Від уряду і від Ради залежить зняття цього обмеження, яке є порушенням зобов'язань України перед СОТ та ЗВТ", - пояснив глава Представництва ЄС.

Він нагадав, що окрім вимоги скасувати мораторій на експорт деревини, досі є шість-сім умов в сфері боротьби з корупцією, соціальних виплат для переселенців, в області торгівлі, енергетики, які так і не були виконані Україною.

"Якщо так і залишиться - ви не отримаєте гроші", - наголосив Мінгареллі.

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