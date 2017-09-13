В Єврокомісії визнали, що програють піар-змагання з Росією на Балканах

Середа, 13 вересня 2017, 12:49

Росія провела в окремих балканських країнах успішну інформкампанію, націлену на нівелювання допомоги ЄС.

Про це заявила на прес-конференції в Києві заступник гендиректора директорату NEAR (сусідство і розширення ЄС) Катаріна Матернова, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Цей приклад вона навела для ілюстрації комунікаційних недоліків у роботі ЄК.

"Ми на Балканах зробили навіть не в десятки, а в сотні разів більше ніж Росія, але (в окремих країнах) 76% населення переконане, що Росія – їх головний донор", - заявила вона.

"Нам (Європейському союзу) необхідно долати системні проблем в комунікації", - підтвердила представниця ЄК.

За її словами, в Брюсселі переглядають також підходи до публічності своєї допомоги Україні, яка часом також лишається непомітною для широкого загалу.