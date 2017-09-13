Право експорту харчової продукції до ЄС отримали ще 4 підприємства України

Середа, 13 вересня 2017, 13:08

Ще чотири українські підприємства з виробництва харчових продуктів тваринного походження отримали право експорту на ринок Європейського Союзу.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За даними Держслужби, 12 вересня 2017 року ще 4 підприємства України отримали право експорту на ринок ЄС: по одному з виробництва яйця харчового та молока і молокопродуктів та два - риби і рибної продукції.

Тепер до країн ЄС мають право експорту 286 українських підприємств, у тому числі 106 виробників харчових продуктів, зокрема, виробники м'яса птиці, риби, меду, яєць, молока та молочних продуктів.

Також до ЄС можуть експортувати свої товари 180 підприємств-виробників нехарчових продуктів тваринного походження, таких як пухо-перова сировина, шкірсировина, корми для непродуктивних тварин, субпродукти нехарчові, племінний матеріал, інші нехарчові продукти тваринного походження.

Нагадаємо, український експорт до ЄС у першому півріччі 2017 року зріс на 26,1%, склавши $8,2 млрд.