Знайти
АКТУАЛЬНО

Провідна спортивна газета Італії позначила Крим територією РФ

Порошенко призначив дипломата-натівця головою Служби зовнішньої розвідки

Юнкер пропонує створити нову посаду - президента ЄС

Єврокомісія визначила п'ять пріоритетів ЄС на наступний рік

Путін пропонував Трампу забути минуле, включно з агресією РФ в Україні – ЗМІ

Юнкер: настав час прийняти Румунію та Болгарію до Шенгену

З острова Сен-Мартен після урагану "Ірма" евакуювали двох громадян України






У Німеччині обурені вироком Чийгозу: РФ має відновити права кримських татар

Середа, 13 вересня 2017, 14:27
Версія для друку Коментарі

Засудження заступника глави Меджлісу Ахтема Чийгоза до восьми років ув’язнення свідчить про подальше згортання прав кримських татар на окупованому Росією півострові.

Про це ідеться у заяві уповноваженої з прав людини федерального уряду Німеччини Бербель Кофлер, розміщеній на сайті німецького МЗС.

"Я обурена засудженням заступника голови Меджлісу кримських татар так званим "Верховним судом" анексованого Росією Криму до тривалого терміну позбавлення волі", - заявила Кофлер.

За її словами, судове рішення демонструє подальше посилення згортання прав кримських татар на півострові з моменту його анексії Росією.

"Ахтем Чийгоз виступав на захист територіальної цілісності України. Не можна допустити, щоб людей заарештовували та засуджували, тому що вони виражають свою політичну думку", - наголосила Кофлер.

Вона підкреслює, що це суперечить усім принципам верховенства права, зокрема Міжнародному пакту про громадянські і політичні права, який Росія також ратифікувала.

Кофлер вказала на рішення Міжнародного суду ООН, який зобов’язав Росію припинити дискримінацію національних меншин.

"Права кримських татар необхідно негайно відновити, міжнародні стандарти в області прав людини мають бути дотримані у повному обсязі. До цього Росію прямо закликав Міжнародний суд", - наголосила уповноважена з прав людини.  

Нагадаємо, у Раді Європи вважають, що вирок Чийгозу суперечить зобов’язанням Росії згідно з Європейською конвенцією про права людини.

Євросоюз вимагає звільнити заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу як незаконно засудженого.

Сполучені Штати, Франція та Великобританія стверджують, що окупанти Криму незаконно засудили Чийгоза.

Як відомо, 11 вересня російський суд в Криму присудив одному з лідерів кримських татар Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:02
МЗС Угорщини: ми завжди будемо боротися проти обов'язкових міграційних квот
15:47
Іспанія почала розслідування щодо 700 мерів через референдум у Каталонії
15:44
фото
Провідна спортивна газета Італії позначила Крим територією РФ
15:37
У Чорногорії суд у справі спроби перевороту перенесли на 20 вересня
15:25
Теракт у Кабулі: біля стадіону підірвався смертник, двоє загиблих
15:21
Флінн приховав поїздку на Близький Схід, де укладав угоду для компанії з РФ
15:11
Вільнюс названо найщасливішою столицею в ЄС – Євростат
14:58
В аеропорту Амстердама через сильний вітер скасовані десятки авіарейсів
14:43
Меркель відповіла Шульцу щодо повторної теледуелі: "Ні, дякую!"
14:40
Європарламент схвалив виділення 1,2 млрд євро допомоги Італії після землетрусів
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Оксана Мітрофанова, Жюльєн Плюшар, для Європейської правди

Макрон перед прірвою: чому падає рейтинг нового президента Франції

Зменшення фінансування оборони, відставка начальника генштабу, зменшення виплат допомоги на оплату житла, ганьба депутатів більшості при голосуванні антикорупційного закону в парламенті – ось хмари, які затьмарили образ нового президента Франції.

Дмитро Шульга, для Європейської правди

Майже членство у ЄС: що запропонував Порошенко і що ще може зробити Україна

Отже, які нові завдання президент пропонує після отримання безвізу та набуття чинності Угодою про асоціацію? Порошенко назвав п'ять пріоритетів. Що ж, давайте проаналізуємо, що в цих ініціативах є справді нового та які з пропозицій можна вважати доцільними...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  