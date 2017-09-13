У Німеччині обурені вироком Чийгозу: РФ має відновити права кримських татар

Середа, 13 вересня 2017, 14:27

Засудження заступника глави Меджлісу Ахтема Чийгоза до восьми років ув’язнення свідчить про подальше згортання прав кримських татар на окупованому Росією півострові.

Про це ідеться у заяві уповноваженої з прав людини федерального уряду Німеччини Бербель Кофлер, розміщеній на сайті німецького МЗС.

"Я обурена засудженням заступника голови Меджлісу кримських татар так званим "Верховним судом" анексованого Росією Криму до тривалого терміну позбавлення волі", - заявила Кофлер.

За її словами, судове рішення демонструє подальше посилення згортання прав кримських татар на півострові з моменту його анексії Росією.

"Ахтем Чийгоз виступав на захист територіальної цілісності України. Не можна допустити, щоб людей заарештовували та засуджували, тому що вони виражають свою політичну думку", - наголосила Кофлер.

Вона підкреслює, що це суперечить усім принципам верховенства права, зокрема Міжнародному пакту про громадянські і політичні права, який Росія також ратифікувала.

Кофлер вказала на рішення Міжнародного суду ООН, який зобов’язав Росію припинити дискримінацію національних меншин.

"Права кримських татар необхідно негайно відновити, міжнародні стандарти в області прав людини мають бути дотримані у повному обсязі. До цього Росію прямо закликав Міжнародний суд", - наголосила уповноважена з прав людини.

Нагадаємо, у Раді Європи вважають, що вирок Чийгозу суперечить зобов’язанням Росії згідно з Європейською конвенцією про права людини.

Євросоюз вимагає звільнити заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу як незаконно засудженого.

Сполучені Штати, Франція та Великобританія стверджують, що окупанти Криму незаконно засудили Чийгоза.

Як відомо, 11 вересня російський суд в Криму присудив одному з лідерів кримських татар Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.