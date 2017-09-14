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У Лондоні починаються публічні слухання у справі про пожежу у Grenfell Tower

Четвер, 14 вересня 2017, 08:02
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У Великій Британії починаються офіційні слухання щодо обставин пожежі у лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower, в результаті якої у червні загинули щонайменше 80 осіб.

Про це повідомляє BBC.

На слуханнях мають вивчити причину та поширення вогню, дотримання правил будівництва висотних будівель та дії місцевої влади.

Голова слідства, суддя сер Мартін Мур-Бік, зробить 45-хвилинну заяву, під час якої будуть присутні жителі будівлі та родичі загиблих.

У перший день слухань не будуть представляти ніяких доказів, а проміжний звіт очікується не раніше початку 2018 року.

У серпні було оголошено, що дії місцевої влади районів Кенсінгтон та Челсі, які опікувалися будівлею, мають стати предметом публічних слухань.

Слідство ще має визначити, яким потенційним свідкам буде надано "статус основного учасника", який дає їм право бачити докази.

Нагадаємо, пожежа у лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower розпочалася у морозильній камері холодильника однієї з квартир.  

Неймовірно швидке поширення вогню сталося через зовнішнє облицювання будинку, яке не відповідало вимогам пожежної безпеки. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 80 людей.

Після з’ясування причини пожежі у Британії вирішили провести перевірки обшивки будинків по всій країні. 

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