Влада Іспанії закрила сайт референдуму про незалежність Каталонії

Четвер, 14 вересня 2017, 09:12

Влада Іспанії закрила в середу ввечері офіційний сайт референдуму про незалежність Каталонії, запланованого на 1 жовтня.

Про це повідомляє видання La Razon.

Правоохоронні органи виконали рішення суду Барселони, що розслідує підготовку до референдуму, який в Мадриді вважають незаконним.

Втім, влада Каталонії через деякий час відкрила сайт про референдум вже на іншому домені.

Глава регіону Карлес Пучдемон в Twitter розмістив адресу нової сторінки і написав: "Веб-сайт референдуму доступний з іншої адреси. Ввійти через це посилання ref1oct.cat".

La web del referèndum està disponible des d'una altra adreça. Entreu a través d'aquest enllaç https://t.co/O279Tkez7l — Carles Puigdemont (@KRLS) 13 вересня 2017 р.

Нагадаємо, парламент Каталонії 6 вересня схвалив референдум про незалежність, який запланували на 1 жовтня.

Конституційний суд Іспанії 7 вересня призупинив дію прийнятого парламентом Каталонії закону про проведення референдуму.

Суд також призупинив дію прийнятого минулого тижня регіональним парламентом Каталонії закону про порядок відокремлення регіону.

Прокуратура Іспанії заявила про підготовку позовів до регіонального уряду і парламенту Каталонії.

Державна прокуратура Іспанії проводить розслідування щодо 700 каталонських мерів через референдум про незалежність.