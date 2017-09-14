Додаткові торговельні преференції ЄС для України набудуть чинності 1 жовтня

Четвер, 14 вересня 2017, 14:13

Рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій набуде чинності 1 жовтня 2017 року за винятком тарифних квот на зернові.

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.

"Ми очікуємо, що відповідний законодавчий акт буде опубліковано наприкінці вересня, а набуде чинності він з 1 жовтня 2017 року", - повідомила Микольська.

За її даними, тарифні квоти на зернові буде відкрито з 1 січня 2018 року, оскільки їх застосування потребуватиме прийняття окремого імплементаційного регламенту Європейської комісії.

Нагадаємо, напередодні у Європейському парламенті підписали рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій на 3 роки.

Підписаний Регламент надає додаткові нульові тарифні квоти для українського меду - 2,5 тис. тонн, кукурудзи та борошна з неї - 650 тис. тонн, ячменю та борошна з нього - 350 тис. тонн, пшениці та борошна - 65 тис. тонн.

Окрім того, додається квота на ячмінну крупу – 7,8 тис. тонн, овес - 4 тис. тонн, оброблені томати - 3 тис. тонн та виноградний сік - 500 тонн.

Преференції будуть введені на строк до трьох років, як доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.