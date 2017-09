Ракетний запуск КНДР вимагає глобальної відповіді - генсек НАТО

Черговий ракетний запуск балістичної ракети керівництвом Північної Кореї вимагає глобальної відповіді.

Про це написав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Twitter.

"Ракетний запуск КНДР є ще одним безрозсудним порушенням резолюцій ООН - значна загроза для міжнародної безпеки, що вимагає глобальної відповіді", - написав Столтенберг.

N Korea's missile launch is another reckless breach of UN resolutions-a major threat to int.peace & security which demands a global response