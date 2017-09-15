Ракетний запуск КНДР вимагає глобальної відповіді - генсек НАТО

П'ятниця, 15 вересня 2017, 08:54

Черговий ракетний запуск балістичної ракети керівництвом Північної Кореї вимагає глобальної відповіді.

Про це написав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Twitter.

"Ракетний запуск КНДР є ще одним безрозсудним порушенням резолюцій ООН - значна загроза для міжнародної безпеки, що вимагає глобальної відповіді", - написав Столтенберг.

N Korea's missile launch is another reckless breach of UN resolutions-a major threat to int.peace & security which demands a global response — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 15 вересня 2017 р.

Нагадаємо, 15 вересня Північна Корея провела черговий запуск ракети, яка пролетіла в напрямку північного японського острова Хоккайдо і впала в Тихий океан.

Як відомо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно Північної Кореї, але в резолюцію не включили найжорсткіші заходи, пропоновані адміністрацією президента США.

Рішення про нові санкції було прийнято одноголосно у відповідь на шосте ядерне випробування, яке Пхеньян провів 3 вересня.

14 вересня Рада ЄС вирішила посилити санкції проти Північної Кореї відповідно до резолюції Радбезу ООН від 5 серпня.