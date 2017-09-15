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У метрополітені Лондона стався вибух, кілька людей отримали опіки

П'ятниця, 15 вересня 2017, 11:02
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У Лондоні на станції метро "Parsons Green" стався вибух, в результаті якого кілька людей отримали опіки.

Про це повідомляє Metro.

За попередньою інформацією, в задній частині поїзда вибухнув білий контейнер, який залишили в сумці біля дверей вагона.

 

Кілька людей отримали опіки обличчя, у них обгоріло волосся. Інформації про загиблих не надходило.

Поліція не повідомила, чи розглядається цей вибух як теракт.

"Ми знаємо про інцидент на станції Parsons Green. Офіцери знаходяться на місці. Більше інформації  буде надано, як тільке це стане можливо", - йдеться в повідомленні поліції в Twitter.

Посольство України в Британії повідомило, що перевіряє наявність громадян України серед постраждалих.

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