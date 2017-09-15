Знайти
АКТУАЛЬНО

18 людей постраждали в результаті вибуху в метро Лондона

Керрі пояснив Порошенку, чому він неправий щодо антикорупційного суду

У метрополітені Лондона стався вибух, кілька людей отримали опіки

Ключові країни ЄС підтримали український підхід щодо миротворців – Порошенко

Порошенко: ми більше не повернемося до позаблокового статусу

Лідер ультраправих: німці мають пишатися своїми солдатами Другої світової війни

Подвійний теракт в Іраку: кількість жертв зросла до 74






18 людей постраждали в результаті вибуху в метро Лондона

П'ятниця, 15 вересня 2017, 13:31
Версія для друку Коментарі

В результаті вибуху на лондонській станції метро "Парсонс Грін" постраждали 18 осіб.

Про це повідомила служба швидкої допомоги Лондона у Twitter.

"Ми можемо підтвердити, що після інциденту на станції "Парсонс Грін" до лікарні потрапили 18 осіб", - йдеться у заяві.

Медики зазначили, що жоден із постраждалих не отримав важких травм, або поранень, які б загрожували життю.

Нагадаємо, у п’ятницю у Лондоні на станції метро Parsons Green стався вибух. У задній частині поїзда вибухнув білий контейнер, який залишили в сумці біля дверей вагона.

Поліція Лондона повідомила, що розслідує інцидент як теракт.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:05
В Астані погодили фінальну зону деескалації в Сирії
15:55
Путін попросив Макрона підтримати ініціативу РФ щодо миротворців ООН – Кремль
15:55
Сербія може вступити в ЄС до 2025 року – єврокомісар Ган
15:43
Більшість американців підтримують військові дії проти КНДР – опитування
15:22
Словенія подала позов проти Єврокомісії через вино
15:22
ЄС запропонував програму підтримки Фонду енергоефективності на 5 років
15:16
Обговорення в ООН виведення військ РФ з Придністров'я відклали до жовтня
15:01
ЄСПЛ почав розгляд скарг на блокування в РФ низки сайтів – ЗМІ
14:49
Внаслідок вибуху в метро Лондона постраждали 22 людини
14:49
Урядова коаліція Ісландії на межі розпаду через втрату "Світлого майбутнього"
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Narodowy Bank Polski

Більше молоді та вищі зарплати: в Польщі опублікували дані про українських працівників

У Національному банку Польщі вважають українських працівників вагомим фактором впливу як на ринок праці, так і на платіжний баланс і темпи інфляції. Саме тому центробанк підготував дослідження про українських заробітчан: скільки вони отримують, скільки витрачають та де працюють.

Юрій Панченко, Європейська правда

Спікер Сенату Польщі: У нас немає нічого антиукраїнського

Маршал (голова) Сенату Польщі Станіслав Карчевський: "Польща так само, як і низка інших країн, не схильна приймати мігрантів за квотами, нав'язаними ЄС... Ми впевнені, що цю проблему треба вирішувати на місці. Ми готові інвестувати у відновлення шкіл, лікарень, міст, шляхів".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  