18 людей постраждали в результаті вибуху в метро Лондона

В результаті вибуху на лондонській станції метро "Парсонс Грін" постраждали 18 осіб.

Про це повідомила служба швидкої допомоги Лондона у Twitter.

"Ми можемо підтвердити, що після інциденту на станції "Парсонс Грін" до лікарні потрапили 18 осіб", - йдеться у заяві.

We have taken 18 patients to a number of London hospitals. None are thought to be in a serious or life-threatening condition #ParsonsGreen pic.twitter.com/3B13JznAqZ