18 людей постраждали в результаті вибуху в метро Лондона

П'ятниця, 15 вересня 2017, 13:31

В результаті вибуху на лондонській станції метро "Парсонс Грін" постраждали 18 осіб.

Про це повідомила служба швидкої допомоги Лондона у Twitter.

"Ми можемо підтвердити, що після інциденту на станції "Парсонс Грін" до лікарні потрапили 18 осіб", - йдеться у заяві.

We have taken 18 patients to a number of London hospitals. None are thought to be in a serious or life-threatening condition #ParsonsGreen pic.twitter.com/3B13JznAqZ — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 15 вересня 2017 р.

Медики зазначили, що жоден із постраждалих не отримав важких травм, або поранень, які б загрожували життю.

Нагадаємо, у п’ятницю у Лондоні на станції метро Parsons Green стався вибух. У задній частині поїзда вибухнув білий контейнер, який залишили в сумці біля дверей вагона.

Поліція Лондона повідомила, що розслідує інцидент як теракт.