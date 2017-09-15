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Число постраждалих від вибуху в лондонському метро зросло до 29 осіб

П'ятниця, 15 вересня 2017, 20:13
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Внаслідок вибуху  на лондонській станції метро "Парсонс Грін" постраждали 29 осіб.

Про це з посиланням на медичну службу Англії повідомляє The Telegraph.

За інформацією медиків, станом на 17.30 за місцевим часом, у лікарнях перебувала 21 особа.

Вісім людей, які отримали поранення під час вибуху, були відпущені з лікарні протягом дня.

Раніше повідомлялося, про 22 постраждалих.

Нагадаємо, у п’ятницю у Лондоні на станції метро Parsons Green стався вибух. У задній частині поїзда вибухнув білий контейнер, який залишили в сумці біля дверей вагона.

Поліція Лондона повідомила, що розслідує інцидент як теракт.

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